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بيل غيتس يفضل الاستثمار في هذا النوع الجديد من الطائرات

بيل غيتس
بيل غيتس
طيران

بيل غيتس يفضل الاستثمار في هذا النوع الجديد من الطائرات

عبر أحد صناديقه

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دبي- السيد محمد

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يواصل قطب الأعمال الأميركي بيل غيتس استثمار أمواله في الشركات الناشئة، في وقت توجه فيه تلك المرة نحو ضخ السيولة في شركة ZeroAvia Inc لصناعة الطائرات التي تعمل بالهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية.

وضخ غيتس مع الملياردير الهونغ كونغي لي كا شينغ وصناديق استثمارية أخرى نحو 24.3 مليون دولار في الشركة والتي تسعى لجمع السيولة اللازمة لتطوير نموذج جديد من طائراتها وزيادة سعة الركاب بها إلى 50 راكبا على الأقل من النموذج الحالي البالغ نحو 19 مقعدا فقط، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وينظر إلى استخدام الهيدروجين على نطاق واسع كمستقبل للطاقة النظيفة مع توجه عديد كبير من الشركات نحو استخدامه كوقود بديل للوقود الأحفوري التقليدي.

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والتمويل الذي حصلت عليه ZeroAvia هو الحلقة الأحدث في جولات التمويل التي تسعى الشركة من خلالها لتوفير السيولة إذ جمعت الشركة بنهاية العام الماضي نحو 38 مليون دولار بما في ذلك استثمار من قبل الحكومة البريطانية.

وتتوقع الشركة جمع ما يربوا إلى نحو 100 مليون دولار بنهاية العام الجاري مع توقعات بدخول المزيد من الصناديق والحصول على المنح الحكومية لتوفير المبلغ الكافي لتطوير الطائرة الجديدة والذي يبلغ نحو 250 مليون دولار.

وجاء الدعم الذي حصلت عليه الشركة من قطب الأعمال الأميركي من خلال صندوق Breakthrough Energy Venturesالتابع له فيما استثمرت صناديق أخرى وشركات طيران عالمية في المشروع أيضا على غرار الخطوط الجوية البريطانية.

ويشمل مشروع الشركة الجديد تطوير محرك يعمل بالكامل بالهيدروجين بدلا من نظام هجين تستخدمه الشركة في الوقت الحالي يجمع بين الهيدروجين والكهرباء.

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