"أكوا باور" توقع تمويلا بمليار دولار لمحطة "سيرداريا" في أوزبكستان

أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية، اليوم الخميس، عن النجاح في التوصل إلى الإغلاق المالي لتطوير وبناء وتشغيل محطة سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1500 ميجاواط في جمهورية أوزبكستان.

وقالت "أكوا باور" في بيان لها، إن ائتلافا مكونا من 7 مقرضين دوليين سيقدم قرضاً أولياً تبلغ قيمته 750 مليون دولار للمشروع الذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليار دولار.

وأضافت أن الكيانات الرئيسية المفوضة التي تضم كلاً من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، و"مؤسسة الاستثمار الألمانية"، و"ستاندرد تشارترد"، و"ناتيكسيس"، و"سوسيتيه جنرال"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية"، و"بنك الصين"، ساعدت في هيكلة تمويل الدين للمشروع.

وتقدم البنوك التجارية التمويل على أساس تغطية الأربع نقاط من قبل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وسيوفر المشروع طاقة غاز أكثر كفاءة وأعلى تنافسية من حيث التكلفة، ويمكن استخدامها في مختلف الصناعات في أوزبكستان.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع عند اكتمال بنائه قرابة 15% من حجم الطلب على الطاقة في أوزبكستان، كما يستحوذ على 8% من إجمالي قدرة الطاقة المركبة.

ويستخدم هيكل التصميم والتشغيل والمراقبة المباشرة للمشروع أحدث التقنيات، صممها خبراء عالميون لضمان دعم عمليات إنتاج الطاقة على مدار الساعة، وبهدف ضمان التدفق السلس للطاقة إلى شبكة الطاقة الوطنية في أوزبكستان، وذلك عبر محطة التحويل المعزولة هوائياً، مع خفض 2.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.