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"أبوظبي القابضة" تستحوذ على "آمون" المصرية في صفقة بـ740 مليون دولار

شعار القابضة ADQ أبوظبي
اقتصاد مصر

"أبوظبي القابضة" تستحوذ على "آمون" المصرية في صفقة بـ740 مليون دولار

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت القابضة (ADQ) التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة “آمون للصناعات الدوائية” المصرية من شركة “باوش للصحة”، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أميركي.

وقال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ”القابضة” (ADQ)، إنها تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي.

وتابع: "بالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز استراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع".

وأضاف: "ستوفر الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة لـ”القابضة” (ADQ) إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية".

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