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"الأهلي" يعلن نفاذ قرار دمج "سامبا" بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

الأهلي التجاري ومجموعة سامبا جديد مناسب
اندماج

"الأهلي" يعلن نفاذ قرار دمج "سامبا" بانتهاء فترة اعتراض الدائنين

تغيير اسم البنك من "البنك الأهلي التجاري" إلى "البنك الأهلي السعودي"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن البنك الأهلي اليوم الخميس، عن نفاذ قرار دمج مجموعة سامبا المالية، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أن ذلك سيتم مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار و478 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية، من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

وذلك بعد أن استوفى كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية الشروط النظامية وشروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين، والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج.

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اسم جديد

كما نوه البنك الأهلي بأنه نتيجة لنفاذ صفقة الاندماج، فقد تغير اسم البنك من (البنك الأهلي التجاري) إلى (البنك الأهلي السعودي) ابتداءً من تاريخ نفاذ الاندماج، وذلك استناداً إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على ذلك بتاريخ 17/7/1442هـ (الموافق 1/3/2021م)، ويجري العمل حالياً لاستكمال إجراءات تسجيل الاسم الجديد لبدء استخدامه بشكل رسمي.

وسيحق للمساهمين المالكين لأسهم مجموعة سامبا المالية بتاريخ هذا الإعلان، والمقيدين بسجل مساهمي مجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية فترة التداول بتاريخ 22/08/1442هـ (الموافق 04/04/2021م)، الحصول على عدد (0,739) سهم في البنك الأهلي ("معامل المبادلة") مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية.

إلغاء إدراج "سامبا"

بحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين، فمن المتوقع أن يتم إلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في تداول، وإدراج أسهم العوض وتخصيصها لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين لها خلال فترة لا تزيد عن سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان. وسيتم الإعلان عند إتمام ذلك، بحسب البيان.

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