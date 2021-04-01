.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد 35 عاماً.. سهم سامبا يودع سوق الأسهم السعودية

اندماج

بعد 35 عاماً.. سهم سامبا يودع سوق الأسهم السعودية

سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد إتمام أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ودّع سهم مجموعة سامبا المالية السوق السعودية بعد أكثر من 35 عاماً على إدراجه.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل.

حيث سيبدأ بدء الانتقال التدريجي للحسابات والخدمات المصرفية خلال الأشهر التسعة المقبلة بالتوازي مع توحيد أنظمة البنكين.

ماذا يعني اندماج بنكي الأهلي وسامبا؟ قصص خاصة بنوك السعودية ماذا يعني اندماج بنكي الأهلي وسامبا؟

وسيستحوذ البنك الأهلي السعودي على حصة سوقية تبلغ 30% فيما تتجاوز قيمة أصوله 896 مليار ريال.

وكان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قد أعلن، اليوم الخميس، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" وينطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021.

وقال البنك الأهلي اليوم إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذاً، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أن ذلك سيتم مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار و478 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية، من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

وذلك بعد أن استوفى كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية الشروط النظامية وشروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين، والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اخترع جهازا طبيا معروفا.. كورونا يقتل أشهر طبيب يمني اخترع جهازا طبيا معروفا.. كورونا يقتل أشهر طبيب يمني
ثروة المليارديرات قفزت 54٪ أثناء كورونا.. ثروة المليارديرات قفزت 54٪ أثناء كورونا.. "ضريبة الثروة" تزحف باتجاههم!

الأكثر قراءة

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها  صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 
مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها
قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

قبل أن تذهب

ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟
ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟

اكتشف المزيد