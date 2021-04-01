بعد 35 عاماً.. سهم سامبا يودع سوق الأسهم السعودية

بعد إتمام أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ودّع سهم مجموعة سامبا المالية السوق السعودية بعد أكثر من 35 عاماً على إدراجه.

وعلى الرغم من اكتمال الاندماج القانوني بينهما، سيستمر كلا البنكين بالعمل على النحو المعتاد إلى حين استكمال دمج المنتجات والخدمات بشكل كامل.

حيث سيبدأ بدء الانتقال التدريجي للحسابات والخدمات المصرفية خلال الأشهر التسعة المقبلة بالتوازي مع توحيد أنظمة البنكين.

وسيستحوذ البنك الأهلي السعودي على حصة سوقية تبلغ 30% فيما تتجاوز قيمة أصوله 896 مليار ريال.

وكان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قد أعلن، اليوم الخميس، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" وينطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021.

وقال البنك الأهلي اليوم إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذاً، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وأوضح البنك في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أن ذلك سيتم مقابل قيام البنك الأهلي بإصدار مليار و478 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح المساهمين في مجموعة سامبا المالية، من خلال زيادة رأس ماله المدفوع من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وزيادة عدد أسهمه من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم مدفوعة بالكامل.

وذلك بعد أن استوفى كل من البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية الشروط النظامية وشروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين، والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من البنك الأهلي بخصوص صفقة الاندماج.