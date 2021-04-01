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"بنك البلاد" يعلن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال

بنك البلاد جديد
بنوك السعودية

"بنك البلاد" يعلن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال

سيتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق

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العربية.نت

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أعلن بنك "البلاد" بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2)، وفقاً لما ذكره قبل أيام عن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 3 مليارات ريال، على أن ينتهي الطرح في 15 من الشهر الجاري.

ويشمل الطرح عرضاً لحاملي الصكوك بقيمة ملياري ريال (مستحقة 2026م)، والتي سبق أن أصدرها البنك للاشتراك عن طريق استبدال استثمارهم في الصكوك السابقة مقابل صكوك الشريحة الثانية الجديدة.

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وحدد البنك مدة استحقاق الصك بـ10 سنوات قابلة للاسترداد في السنة الخامسة، ويخضع العرض لشروط وأحكام الصكوك، بحسب بيان البنك على موقع السوق السعودية "تداول".

وصكوك الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال ومطروحة طرحاً خاصاً في السعودية، على أن يتم تحديد قيمة الطرح وعدد الصكوك بناءً على ظروف السوق.

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