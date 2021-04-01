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طيران أبوظبي تدرس الاستحواذ على فالكون

أبوظبي للطيران الخاص
أبوظبي للطيران الخاص
سوق أبوظبي

طيران أبوظبي تدرس الاستحواذ على فالكون

مازالت في المرحلة الأولى من التفاوض

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة طيران أبوظبي، اليوم الخميس، إنها وقعت خطاب نوايا مع شركة "فالكون لخدمات الطيران"، لدراسة إمكانية استحواذها على كامل الشركة .

وأضافت الشركة، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن توقيع الخطاب يأتي ضمن إطار خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع وتعزيز الأصول والإيرادات.

وأوضحت الشركة أنها في المراحل الأولى من التفاوض وإجراء دراسة تحقق تفصيلية مرضية للطرفين، وسوف تقوم بالإفصاح المفصل بعد التوصل لقرار نهائي بشأن هذا الاستحواذ.

وذكرت أن الاستحواذ سيخضع لموافقة مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كل المتطلبات القانونية والتنظيمية والموافقات الأخرى.

وسيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من المفاوضات والحصول على نتائج دراسة التحقق التفصيلية، وفقا للشركة.

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