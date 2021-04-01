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استقالة الرئيس التنفيذي لـ"نسيج" وتعيين ياسر السباعي بدلاً منه

نسيج العالمية
شعار شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"
سوق السعودية

استقالة الرئيس التنفيذي لـ"نسيج" وتعيين ياسر السباعي بدلاً منه

تسري الاستقالة من اليوم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج" قبول مجلس إدارتها بالتمرير استقالة، مارك هنري فيرلين، من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بنهاية عقده وتعيينه عضواً باللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة من تاريخه حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن سبب الاستقالة يعود لظروفه الخاصة، وتسري اعتباراً من اليوم.

وأضافت أن المجلس أقر المجلس بالتمرير تعيين ياسر أسامة أحمد السباعي رئيساً تنفيذياً للشركة، ويباشر أعماله اليوم.

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وأوضحت أن المهندس ياسر السباعي حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص بتروكيماويات، وماجستير إدارة أعمال تخصص الابتكارات للمستقبل من جامعة برونيل، إنجلترا.

وعمل ياسر السباعي في العديد من المناصب القيادية كنائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع بشركة صافولا للأغذية، ومدير عام تنفيذي للمشاريع بمصفاة السكر، ونائب مدير عام الجودة النوعية بالشركة المتحدة للسكر، كما تقلد عضوية مجالس إدارات ولجان مختلفة وجمعيات، وحاصل على دورات في علم الإدارة وفن القيادة والتشغيل الصناعي واستراتيجيات المشاريع.

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