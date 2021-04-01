الخزف السعودي: نملك 15.8% من "توزيع الغاز" المزمع طرحها في نمو

أعلنت شركة الخزف السعودي عن موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة توزيع الغاز الطبيعي لإدراج أسهمها في السوق الموازية "نمو"، والتي تملك بها شركة الخزف السعودي حصة 15.87% من رأس مالها.

وكانت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" أعلنت عن حصول إحدى الشركات المستثمر فيها "شركة توزيع الغاز الطبيعي" على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وتبلغ ملكية غازكو نسبة 35% من رأس مال شركة توزيع الغاز الطبيعي.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، على طلب شركة توزيع الغاز الطبيعي تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.