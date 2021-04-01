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"المعمر" توقع اتفاقية لتقديم خدمات تقنية المعلومات السحابية بالسعودية

المعمر لأنظمة المعلومات
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"
سوق السعودية

"المعمر" توقع اتفاقية لتقديم خدمات تقنية المعلومات السحابية بالسعودية

الخدمة ستكون متاحة بداية الربع الثالث هذا العام

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس" عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مشتركة مع شركة (BMC Software, Inc) لتقديم خدمات إدارة تقنية المعلومات السحابية بالمملكة (Helix).

وقالت "إم أي إس" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها وقعت اتفاقية استراتيجية مع شركة (BMC Software, Inc) لتوفير برامج وحلول شركة (Helix) من خلال الحوسبة السحابية حيث تديره وتستضيفه شركة المعمر لأنظمة المعلومات داخل المملكة، لتلبية كافة احتياجات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمتوسطة.

وأضافت أن العملاء سيستفيدون من حل (Helix) السحابي لتعزيز الخدمات التقنية والدعم الفني والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية لإدارة تقنية المعلومات السحابية.

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وأوضحت أن التشغيل التجاري لخدمة (Helix) سيكون متاحاً من خلال شركة المعمر لأنظمة المعلومات بداية الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات لعقد شراكات استراتيجية مع شركات التقنية العالمية لتقديم خدماتها من خلال استضافة حلولها على الحوسبة السحابية الخاصة بالشركة التابعة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات داخل المملكة.

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