"سلامة للتأمين التعاوني" تتحول للربحية بـ9.7 مليون ريال في 2020

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، تحولها لتحقيق صافي ربح قبل الزكاة نحو 9.7 مليون ريال، خلال العام 2020، مقارنة بصافي خسائر نحو 54.12 مليون ريال في 2019.

وقالت سلامة للتأمين التعاوني في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن سبب الزيادة في صافي الأرباح خلال العام 2020 مقارنة بالخسائر المحققة في 2019، يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 35% وكذلك زيادة عائد استثمارات حملة الوثائق بنسبة 206% وزيادة إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 156%.

وأضافت أنه قابل ذلك جزئياً انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 26% وانخفاض دخل استثمارات حملة الأسهم بنسبة 40.5%.

بلغ صافي المطالبات المتكبدة نحو 280.4 مليون ريال في 2020، مقابل 431.5 مليون ريال في 2019.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 48.7 مليون ريال، في 31 ديسمبر 2020 وذلك بنسبة 19.48% من رأسمالھا البالغ 250 مليون ريال.

وسجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 9.6 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 64 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.