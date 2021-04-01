مساهمو "ساب" يقرون شراء البنك 4 ملايين سهم من أسهمه

وافق مساهمو البنك السعودي البريطاني "ساب" في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأربعاء، على شراء البنك عدداً من أسهمه بحد أقصى 4 ملايين سهم، بمبلغ لا يتجاوز 115 مليون ريال، بغرض تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة الأجل للموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية.

وبحسب بيان "ساب" للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، فإن المساهمين فوضوا مجلس إدارة البنك أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة يتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021، ووافقوا على صرف نحو 5.09 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن القوائم المالية للعام 2020.

كان "ساب" قد تحول لتحقيق خسائر نحو 4.17 مليار ريال في العام 2020، مقارنة بصافي ربح نحو 2.74 مليون ريال في العام 2019.

وقال بنك "ساب" في بيان سابق، إن تسجيل صافي خسارة يعود بشكل رئيسي إلى إثبات انخفاض قيمة الشهرة خلال العام الحالي بنحو 7.418 مليار ريال.

وأضاف البنك أن الانخفاض في قيمة الشهرة يعتبر حدثا محاسبيا لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.

وأوضح أن إثبات الشهرة تم بعد الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول في يونيو 2019، وكان الانخفاض في قيمة الشهرة لسببين الأول الارتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ الاندماج وذلك بسبب انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI EM)، والثاني جائحة فيروس كوفيد 19 غير المسبوقة والظهور غير المتوقع، وأثرها على الاقتصاد قد ساهم في نتيجة توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة بالانخفاض في القيمة.