"معدنية" تعدل توصية تخفيض رأس المال لـ14.3%

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، اليوم الخميس، تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة لتكون نسبة التخفيض 14.28% بدلاً من 7.4% في التوصية السابقة.

وقالت "معدنية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح نحو 240.96 مليون ريال، بدلاً من 281.12 مليون ريال قبل التخفيض، وبالتالي ينخفض عدد الأسهم إلى 24.1 مليون سهم، بدلاً من 28.1 مليون سهم قبل التخفيض.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بنحو 40.16 مليون ريال، وذلك عبر إلغاء نحو 4.016 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 7.001 سهم.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الحالي 40.17 مليون ريال وبنسبة 14.28% من رأس المال المدفوع.

كانت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 120 مليون ريال.

ويأتي تعديل توصية مجلس الإدارة بعد تراجع خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بنسبة 37.3% خلال العام 2020، لتسجل 40.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 65.1 مليون ريال في 2019.