.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"معدنية" تعدل توصية تخفيض رأس المال لـ14.3%

الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"
سوق السعودية

"معدنية" تعدل توصية تخفيض رأس المال لـ14.3%

لإطفاء خسائر متراكمة بنحو 40 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، اليوم الخميس، تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة لتكون نسبة التخفيض 14.28% بدلاً من 7.4% في التوصية السابقة.

وقالت "معدنية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح نحو 240.96 مليون ريال، بدلاً من 281.12 مليون ريال قبل التخفيض، وبالتالي ينخفض عدد الأسهم إلى 24.1 مليون سهم، بدلاً من 28.1 مليون سهم قبل التخفيض.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بنحو 40.16 مليون ريال، وذلك عبر إلغاء نحو 4.016 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 7.001 سهم.

السعودية: 56% نمو فرز الوحدات العقارية بالربع الأول 2021 الأسواق العقارية عقارات السعودية السعودية: 56% نمو فرز الوحدات العقارية بالربع الأول 2021

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الحالي 40.17 مليون ريال وبنسبة 14.28% من رأس المال المدفوع.

كانت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 120 مليون ريال.

ويأتي تعديل توصية مجلس الإدارة بعد تراجع خسائر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" بنسبة 37.3% خلال العام 2020، لتسجل 40.8 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 65.1 مليون ريال في 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب
ظريف بين فكي ظريف بين فكي "التمساح".. ورسالة استغاثة لخامنئي

الأكثر قراءة

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها  صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 
مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها
قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

قبل أن تذهب

ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟
ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟

اكتشف المزيد