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الاتحاد الأوروبي يطلب 10 ملايين جرعة لقاح أسترازينيكا من الهند

أسترازينيكا
أسترازينيكا
لقاح كورونا

الاتحاد الأوروبي يطلب 10 ملايين جرعة لقاح أسترازينيكا من الهند

بعد يوم من إعلان هيئة الأدوية الأوروبية عدم وجود دليل يدعم تقييد استخدام اللقاح

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دبي - العربية.نت

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طلب الاتحاد الأوروبي نحو 10 ملايين جرعة لقاح أسترازينيكا من الهند.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان هيئة الأدوية الأوروبية أنه لا يوجد دليل يدعم تقييد استخدام لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا برغم ظهور تقارير بحدوث جلطات دموية نادرة على صلة باللقاح.

التعليقات الصادرة الأربعاء عن رئيس الهيئة تتناقض مع النصيحة التي قدمتها قبلها بيوم لجنة خبراء في ألمانيا دفعت الحكومة هناك إلى تقييد استخدام اللقاح لمن هم دون سن الستين.

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وقال إيمير كوك إنه "وفقا للمعارف العلمية الحالية، لا يوجد دليل يدعم تقييد استخدام هذا اللقاح عند أي من السكان".

وأضاف أن التقييم جاء بناء على 62 حالة جلطات غير عادية، منها 14 وفاة، تلقت الهيئة تقارير بها حتى 22 مارس/آذار.

وقبل نحو أسبوع أوقفت السلطات الهندية مؤقتا جميع الصادرات الرئيسية للقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا الذي يصنعه معهد الأمصال الهندي (SII) لتلبية الطلبات في الداخل مع زيادة الإصابات.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن هذه الخطوة ستؤثر على الإمدادات لبرنامج "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة.

وقام المعهد الهندي بتأخير شحنات "أسترازينيكا" إلى العديد من البلدان في الأيام الأخيرة، بما في ذلك المملكة المتحدة والبرازيل. وقد صدرت الهند أكثر من 60 مليون جرعة لقاح إلى 76 دولة حتى الآن، معظمها عبارة عن لقاح "أسترازينيكا".

ولم تتلق المملكة المتحدة سوى نصف الجرعات البالغ عددها 10 ملايين التي طلبتها من SII ، مما أدى إلى تحذيرات من أن برنامج التطعيم الخاص بها قد يضطر إلى التباطؤ.

كما تواجه المملكة المتحدة أيضا تهديدات بفرض ضوابط أكثر صرامة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي على الجرعات المنتجة هناك.

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