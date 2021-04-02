الخزانة الأميركية: زيادة أصول صندوق النقد تدعم التعافي الاقتصادي

أكدت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها أمس الخميس، إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، ستساعد الدول ذات الدخل المنخفض دون تحميل الولايات المتحدة أي تكاليف إضافية.

وأوضحت أنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، فسيمكنها الحصول على فائدة، مع احتفاظها بحق رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.