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السعودية.. 1.8 مليار ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

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اقتصاد السعودية

السعودية.. 1.8 مليار ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

استفاد منها أكثر من 34 ألف مقترض من الأفراد والمنشآت

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دبي - العربية.نت

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عقد مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام المالي 2021، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بانضمام ستيفن جروف ممثلاً لصندوق التنمية الوطني.

وبحث الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بخطط البنك الاستراتيجية وبرامج التحول للبنك: برنامج تحول رأس المال البشري، برنامج التحول المحاسبي، برنامج تحول الفروع، برنامج التحول الرقمي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوجيهات حيالها.

واستعرض المجلس نشاط التمويل للربع الأول من هذا العام، الذي شهد نموًا استثنائيا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بنفس الربع للعام الماضي 2020، حيث تجاوزت نسبة النمو أكثر من 100%، حيث قدم البنك تمويلات قاربت 1,8 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 34 ألف عميل من الأفراد والمنشآت.

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كما قدم البنك خدمات غير ماليه من استشارات وإرشاد ودورات تدريبية مختلفة استفاد منها أكثر من 7 آلاف مستفيد، وتجاوزت مجموع مدخرات المشتركين في برنامج زود الادخاري 210 مليون ريال بنسبة نمو وصلت 120% مقارنه بنفس الربع من عام 2020.

ويُعزى هذا النمو في جميع منتجات البنك المالية وغير المالية إلى توسع البنك في الشمول المالي لفئات المجتمع، وابتكار وتطوير منتجات جديدة، وتحسين البنية التقنية للبنك وتطوير الإجراءات الداخلية.

كما استعرض المجلس مستهدفات البنك حتى نهاية 2021، التي تعد مستهدفات طموحة لخدمة جميع الشرائح التي يخدمها من أفراد ومنشآت، وبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاعات التمويل المختلفة ومنتجاتها، التي ستسهم في توسيع مجالات التمويل واستيعاب شرائح جديدة من المجتمع.

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