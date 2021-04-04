"بالم هيلز" تقر هذه التوزيعات والمساهمون يخفضون رأسمال

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة "بالم هيلز" للتعمير، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية، إن الجمعية العمومية صدقت على مشروع توزيع الأرباح للعام الماضي، حيث تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 10 قروش للسهم بإجمالي 304.05 مليون جنيه تصرف على دفعة واحدة، على أن يشمل التوزيع نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين بالشركة في الكوبون النقدي.

وأخلت الجمعية مسؤولية مجلس الإدارة عن الفترة، وقررت إعادة انتخاب المجلس في ضوء التغيير الذي طرأ على هيكل ملكية مساهمي الشركة، حيث تقرر تعيين يس إبراهيم لطفي منصور رئيساً وعضواً منتدباً لمجلس الإدارة، ومحمد الأمين إسماعيل نائب رئيس مجلس الإدارة.

أيضاً، وافقت العمومية على قيام الشركة بإبرام عقود معاوضة بشراء الحصة المملوكة لشركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة "بالم هيلز" للتعليم البالغة 28% وقيمتها 4.19 مليون جنيه، وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية والبالغة 11% وقيمتها 11 مليون جنيه.

فيما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 36.35 مليون سهم، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.

وكان مجلس إدارة الشركة قد اقترح تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 6.23 مليار جنيه إلى 6.16 مليار جنيه، بتخفيض 72.7 مليون جنيه عن طريق إعدام رصيد أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية خلال العام 2020 بإجمالي 36.35 مليون سهم بقيمة 2 جنيه.

ووافقت الجمعية العمومية على تنازل الشركة عن 50% من مساحة الأرض المسجلة والبالغ صافي مساحتها 1.283 فدان بمدينة سفنكس الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية مقابل تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني وتوصيل المرافق للأرض.

ووفق نتائج الأعمال، فقد حققت "بالم هيلز" أرباحاً خلال العام الماضي بلغت نحو 717.76 مليون جنيه بعد الضريبة وحقوق الأقلية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 846.78 مليون جنيه خلال العام 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 5.21 مليار جنيه في 2020، مقابل إيرادات بلغت 6.22 مليار جنيه في 2019. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 562.43 مليون جنيه خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت نحو 579.9 مليون جنيه خلال العام 2019.