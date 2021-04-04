خسائر "حديد عز" تتراجع 42% لـ 4.6 مليار جنيه في 2020

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "حديد عز"، المدرجة في البورصة المصرية، تراجع خسائرها بنسبة 42.2 % بالمائة على أساس سنوي خلال العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنها حققت خسائر بقيمة 4.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 8.11 مليار جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال العام الماضي بلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة خسائر بقيمة 3.119 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 6.3 مليار جنيه في 2019، بينما بلغت خسائر الحقوق الغير مسيطرة 1.56 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه خسائر في العام السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة لتسجل نحو 38.62 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 45.71 مليار جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت خسائر الشركة خلال العام 2020 نحو 563.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 2.48 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وكانت الشركة قد حققت خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

كما تراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 24.9%.