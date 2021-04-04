27 أبريل.. مساهمو السعودية للكهرباء يناقشون توزيعات أرباح بـ2.9 مليار ريال

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 27 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نحو 2.917 مليار ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بواقع 70 هللة للسهم الواحد بنسبة 7% من رأس المال.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وقالت "كهرباء السعودية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، قد أوصى للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بواقع 2.9 مليار ريال، بحصة للسهم من التوزيع 0.70 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 4.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2020، مقابل خسائر نحو 591.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وكانت النتائج المالية السنوية المدققة للشركة أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 118% إلى 3.026 مليار ريال في عام 2020، مقارنة بنحو 1.388 مليار ريال أرباح العام 2019.