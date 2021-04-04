بنك بوبيان يصدر صكوكا بـ 500 مليون دينار

أصدر "بنك بوبيان" الكويتي صكوكا دائمة بقيمة 500 مليون دينار ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، بمعدل ربح 3.95%.

وستكون الصكوك قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، فيما تمت تغطية الإصدار أكثر من 2.6 مرة.

وقال "بوبيان" إن نجاح الإصدار جاء بالتزامن مع تمكن البنك من استرداد 30% من قيمة الصكوك الدائمة التي تم إصدارها في 2016، بقيمة 74 مليون دولار.

وأوضح البنك أن الإصدار سيكون له أثر إيجابي على مركز رأس المال ونسب المعايير الرقابية الخاصة بالبنك.

بدوره أكد المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، في مقابلة مع "العربية" أن هناك اتجاها عاما لرفع العوائد في أسواق الدين، وبالتالي سيكون هناك سباق في الإصدارات بالخليج، قبل الدخول في مرحلة ارتفاع أسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أن المؤسسات ستسعى إلى التسابق على إصدارات الدين قبل زيادة كلفة الإصدارات مع زيادة الفائدة.