أصول صندوق المشاعر ريت تنخفض بـ76.6 مليون ريال بنهاية 2020

أعلنت شركة مسقط المالية، مدير صندوق المشاعر ريت، عن انخفاض صافي قيمة أصول الصندوق بمقدار 76.64 مليون ريال بنسبة 13.11% بنهاية العام 2020، مقارنة بعام 2019.

وقالت مسقط المالية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض يعود إلى انخفاض تقييم أصول الصندوق بنسبة 10.8% لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

وحقق الصندوق إجمالي خسارة بنحو 55.04 مليون ريال، في نهاية العام 2020، مقارنة بإجمالي أرباح نحو 24.44 مليون ريال، في 2019.

وأوضحت مسقط المالية أن السبب في الخسارة، يعود إلى الانخفاض في قيمة الإيجارات بسبب جائحة كورونا وتعليق الحج والعمرة.

وأشارت إلى أن الانخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية وقيمة الإيجار، أثر بشكل سلبي على نتائج القوائم المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كانت شركة مسقط المالية بصفتها مدير صندوق المشاعر ريت، قد أعلنت عن توقيع مذكرة بتاريخ 28 فبراير 2021 لاستحواذ صندوق المشاعر ريت على عقار مكتبي في مدينة الرياض والمعروف بـ آي – اوفيسيس مقابل 135 مليون ريال.