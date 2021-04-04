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استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة "الخضري"

الخضري مناسبة
شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري "الخضري"
سوق السعودية

استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة "الخضري"

تسري الاستقالات اعتباراً من اليوم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الأحد، عن تقدم جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة.

وقالت "الخضري" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأعضاء المستقيلين هم كل من سلطان بن محمد الهاجري، عضو مستقل، والذي استقال من منصبه كرئيس مجلس الإدارة، والمهندس عبدالله عبدالعزيز المزروع، عضو مستقل، والذي استقال من منصبه كعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات، وعلي بن محمد العبيد، عضو مستقل، واستقال من منصبه كعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة، ومنصور بن علي الوعله استقال من منصبه كعضو مجلس الإدارة.

وأضافت الشركة أن سبب تقديم أعضاء المجلس استقالاتهم هي ظروف خاصة، مشيرة إلى أن الاستقالات تسري اعتباراً من 4 أبريل 2021.

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وأوضحت أن إدارة الشركة سوف تقوم باتخاذ الاجراءات النظامية حيال استقالة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات، في هذا الصدد، في حينه.

كانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، قد أعلنت في يناير الماضي، عن موافقة مجلس الإدارة، على تعيين علي بن حسين آل بو صالح رئيساً تنفيذياً للشركة.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يوليو 2020، عزل 3 أعضاء مجلس إدارة بناءً على طلب مقدم من مساهمين يملكون أكثر من 5% من رأس المال.

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