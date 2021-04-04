الأهلي السعودي يوزع 3.58 مليار ريال أرباحاً على المساهمين

أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020، بإجمالي مبلغ نحو 3.58 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة تبلغ 4.478 مليار سهم.

وقال الأهلي السعودي، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.8 هللة بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للبنك، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتابع البنك: "سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق".

وفي سياق آخر، أعلن البنك الأهلي السعودي، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عمار بن عبدالواحد الخضيري، غير تنفيذي، رئيساً لمجلس إدارة البنك بدلاً من سعيد بن محمد الغامدي، وذلك من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وقرر مجلس الإدارة، تعيين يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، غير تنفيذي، نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك بدلاً عن راشد بن إبراهيم شريف وذلك من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

وأنهى المجلس تكليف طلال أحمد الخريجي كرئيس تنفيذي مكلف للبنك، وتعيين سعيد بن محمد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للبنك وذلك من تاريخ صدور القرار.

كان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، أعلنا عن إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" وينطلق رسمياً بتاريخ 1 أبريل 2021م.

وقال البنك الأهلي إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذا، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.