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الكثيري القابضة تحول شركة اليان للصناعة إلى مساهمة مغلقة

الكثيري القابضة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

الكثيري القابضة تحول شركة اليان للصناعة إلى مساهمة مغلقة

من شركة ذات مسؤولية محدودة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الكثيري القابضة، اليوم الأحد، عن قرار مجلس إدارتها تحويل شركة اليان للصناعة والتي تمتلك فيها شركة الكثيري القابضة ما نسبته 100% من رأسمالها البالغ 10 ملايين ريال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وتنوه بأن هذا التحويل سيخدم توجه شركة اليان للصناعة في التوسعات المستقبلية وسيحافظ على استقرارها واستدامتها، ويهيئ الشركة للإدراج في سوق نمو مما يزيد فرص التمويل وتعزيز القدرات والإمكانيات للشركة، وتوفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المتنوعة.

علماً أن هذا التحول سيخفض ملكية شركة الكثيري القابضة بنسبة 1% لتصبح ملكية شركة الكثيري القابضة بعد التحول 99% من رأس مال شركة اليان للصناعة، كما أن هذا التحول لن يكون له تأثير جوهري على النتائج المالية للشركة.

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