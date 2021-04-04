عسير: محكمة تتراجع عن حكم لصالح الشركة بـ 202 مليون ريال 

أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة عن آخر التطورات لرفع دعوى قضائية على بائع ارض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال الى الشركة نتيجة إلغاء الصك.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، إن المدعى عليه (بائع الأرض) قد تقدم بطلب التماس الى محكمة الاستئناف بالرياض في 18 مارس 2021 بنقض الحكم ورد الدعوى بعد فوات مدة الاعتراض النظامي وبعد أن تقدمت الشركة لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر بحق المدعى عليه، وأن طلب الالتماس تم قبوله والنظر فيه من المحكمة التي أصدرت الحكم وحكمت في القضية من جديد.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول" إن المحكمة تراجعت ن الحكم السابق الذي نص بفسخ عقد البيع المبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليه وما الحق به، وإلزام المدعى عليه (بائع الأرض) بسداد مبلغ 202 مليون ريال لشركة عسير.

وأوضحت أنه تم رد دعوى عسير لعدم الاختصاص النوعي لكون القضية من القضايا الكبيرة التي تزيد مبالغها عن 100 مليون ريال وأنها مشمولة باختصاص دائرة الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بالرياض وان من حق عسير الاعتراض على الحكم بطريق الاستئناف خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ اصدار الحكم 19-8-1442هـ الموافق 1-4-2021.

وتؤكد الشركة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها.

وأكدت الشركة أن المحكمة تثبتت من الغاء صك الأرض، واستلام البائع الشيكات الصادرة من الشركة باسم البائع بالمبلغ المدفوع له من ثمن الأرض وقدرة 202 مليون ريال وانه تم ايداعها في حسابه الشخصي.

وتؤكد الشركة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لحفظ حقوقها وحقوق مساهميها، ولا يوجد أي أثر مالي في الوقت الحاضر من صدور الحكم المبين وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص.