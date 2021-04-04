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نماء للكيماويات توافق على عرض لإعادة جدولة 591 مليون ريال

نماء للكيماويات
نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات توافق على عرض لإعادة جدولة 591 مليون ريال

تسلمت العرض النهائي يوم الخميس الماضي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارتها على عرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة والبالغة 591.279 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه ومنذ استلام العرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 19 نوفمبر 2020م، تم عقد عدة اجتماعات بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة نماء للكيماويات، بهدف مراجعة بعض بنود العرض المقدم، وبناءً عليه استلمت الشركة بتاريخ 1 أبريل 2021م عرضاً نهائياً من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، يتضمن موافقة إدارة الصندوق على إعادة الجدولة للقروض المتعثرة.

وبعد اطلاع مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات على العرض النهائي المقدم وتوصية الإدارة التنفيذية بشركة نماء للكيماويات، قرر مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 1 أبريل 2021م الموافقة على العرض المقدم.

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