أملاك تتفاوض من أجل تسوية حكم لصالحها بـ 780 مليون درهم 

قالت شركة أملاك للتمويل إنها تتفاوض من أجل التسوية فيما يخص الحكم الصادر لصالحها عام 2019، والتي من المفترض أن تحصل بمقتضاه على 780 مليون درهم.

وأعلنت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن الحكم العام الماضي الذي كان منظورا أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013، وتضمن الحكم أيضا دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

قال رئيس إدارة الأصول ضمان للاستثمار، علي العدو، إن السوق ينتظر حالياً كيف ستحصل أملاك على هذه الأموال، إما من خلال السيولة أم في صورة أصول.