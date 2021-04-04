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أملاك تتفاوض من أجل تسوية حكم لصالحها بـ 780 مليون درهم 

سوق دبي

أملاك تتفاوض من أجل تسوية حكم لصالحها بـ 780 مليون درهم 

صدر العام الماضي عن مركز دبي للتحكيم الدولي 

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة أملاك للتمويل إنها تتفاوض من أجل التسوية فيما يخص الحكم الصادر لصالحها عام 2019، والتي من المفترض أن تحصل بمقتضاه على 780 مليون درهم.

وأعلنت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن الحكم العام الماضي الذي كان منظورا أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013، وتضمن الحكم أيضا دفع تعويضات وكافة الرسوم والمصاريف القانونية.

قال رئيس إدارة الأصول ضمان للاستثمار، علي العدو، إن السوق ينتظر حالياً كيف ستحصل أملاك على هذه الأموال، إما من خلال السيولة أم في صورة أصول.

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