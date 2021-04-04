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"العالمية القابضة" تتخارج من "ترست إنترناشيونال" مقابل 350 مليون درهم

الشركة العالمية القابضة
الشركة العالمية القابضة
سوق أبوظبي

"العالمية القابضة" تتخارج من "ترست إنترناشيونال" مقابل 350 مليون درهم

قالت إن لديها استراتيجية واضحة لتعزيز محفظة الاستثمارات عبر الاستحواذ وإعادة الهيكلة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "العالمية القابضة" ومقرها أبوظبي أنها ستقوم بسحب استثمارها البالغ 100% من حصتها في شركة "ترست إنترناشيونال جروب"، مقابل بيع بقيمة 350 مليون درهم.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن لديها استراتيجية واضحة تتمثل في تعزيز محفظة استثماراتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة والتوحيد والتنويع وسحب الاستثمارات.

كانت العالمية القابضة قد استحوذت في يناير الماضي، شركتها التابعة مخازن "zee"، على 60% من شركة رويال هورايزن القابضة.

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وبلغت قيمة الصفقة 80 مليون درهم. وستدفع قيمة الصفقة على جزئين، نصفها للمساهمين والمتبقي يتم ضخه كرأسمال في رويال هورايزن.

والشركة العالمية القابضة "IHC" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلنت مسبقا عن استثمار 39 مليون جنيه إسترليني مقابل تملكها حصة في شركة "أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز"، وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية الرائدة في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص شركة "أوكسفورد نانوبور" هذا التمويل في توسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار وتسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس كوفيد-19.

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