بعد استسلامها للخسائر.. سوق الهواتف الذكية تودع "إل جي"

قالت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الاثنين، إنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.



وكانت "إل جي" أعلنت في يناير أنها تدرس جميع الخيارات لهذا النشاط، بعد أن سجل خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار على مدى ما يقرب من ست سنوات.

وعانت "إل جي" فيما يتعلق بإنتاج الهواتف الذكية حيث كافحت هذه الوحدة داخل الشركة لإيجاد طريق نحو الربحية لكن دون جدوى، مع استمرار هبوط مبيعاتها وسط منافسة حادة.

وكان تقرير لشركة DongA Ilbo كشف عن خطط LG Electronics لغلق أعمالها في مجال الاتصالات المحمولة بدلاً من بيعها.

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات مع شركة فولكس فاغن الألمانية، وشركة Vingroup JSC الفيتنامية بشأن البيع المحتمل لأعمال الهواتف الذكية يبدو أنها فشلت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي"، قال في يناير إن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص العمليات الخاسرة.

فيما ذكرت مصادر لـ"بلومبرغ" أن الشركة أوقفت الشهر الماضي تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي، وقالت DongA Ilbo إن "إل جي" قد أوقفت طرحاً مخططاً له في النصف الأول لجميع الهواتف الذكية الجديدة.