.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بعد استسلامها للخسائر.. سوق الهواتف الذكية تودع "إل جي"

LG MOBILE
تكنولوجيا

بعد استسلامها للخسائر.. سوق الهواتف الذكية تودع "إل جي"

سجلت خسائر بنحو 4.5 مليار دولار على مدى ست سنوات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية للإلكترونيات اليوم الاثنين، إنها ستوقف إنتاج ومبيعات قسم الهواتف الذكية الذي يتكبد خسائر.

وكانت "إل جي" أعلنت في يناير أنها تدرس جميع الخيارات لهذا النشاط، بعد أن سجل خسائر بلغ مجموعها نحو 4.5 مليار دولار على مدى ما يقرب من ست سنوات.

وعانت "إل جي" فيما يتعلق بإنتاج الهواتف الذكية حيث كافحت هذه الوحدة داخل الشركة لإيجاد طريق نحو الربحية لكن دون جدوى، مع استمرار هبوط مبيعاتها وسط منافسة حادة.

وكان تقرير لشركة DongA Ilbo كشف عن خطط LG Electronics لغلق أعمالها في مجال الاتصالات المحمولة بدلاً من بيعها.

5 هواتف ذكية متوقع إطلاقها قبل نهاية 2021.. تعرف عليها شركات تكنولوجيا 5 هواتف ذكية متوقع إطلاقها قبل نهاية 2021.. تعرف عليها

ووفقاً للتقرير، فإن المفاوضات مع شركة فولكس فاغن الألمانية، وشركة Vingroup JSC الفيتنامية بشأن البيع المحتمل لأعمال الهواتف الذكية يبدو أنها فشلت، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي"، قال في يناير إن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص العمليات الخاسرة.

فيما ذكرت مصادر لـ"بلومبرغ" أن الشركة أوقفت الشهر الماضي تطوير الهواتف ذات الشاشة القابلة للطي، وقالت DongA Ilbo إن "إل جي" قد أوقفت طرحاً مخططاً له في النصف الأول لجميع الهواتف الذكية الجديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟ ثوم وفلفل أسود وقرفة.. كيف تتخلص من الوزن الزائد بمكونات من مطبخك؟
أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
الأكثر قراءة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
قبل أن تذهب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
اكتشف المزيد