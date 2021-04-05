صندوق بمليار جنيه يستثمر في شركات التكنولوجيا المصرية

قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صواري فينشرز، المتخصصة في رأس المال المخاطر، أحمد الألفي، إن شركته رفعت رأسمال صندوق متخصص في "الاستثمار الجريء" بشركات التكنولوجيا لأكثر من مليار جنيه (63.8 مليون دولار).

وأضاف الألفى في لقاء مع صحافيين، اليوم الاثنين، أن الإغلاق الثاني للصندوق بقيمة 440 مليون جنيه والذي رفع رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه شارك فيه كل من مجموعة شركات مصر للتأمين وإكويتي القابضة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

ورفض الألفي الخوض في تفاصيل حصة كل مساهم، مكتفيا بالقول إن الحد الأدنى لأي مساهم 50 مليون جنيه.

كان الإغلاق الأول للصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2018 بقيمة 650 مليون جنيه من قبل بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة سي.دي.سي بالمملكة المتحدة وصندوق التنمية الهولندي.

تأسست صواري فينشرز في 2010، وهي متخصصة في رأس المال المخاطر ولها العديد من الاستثمارات في عشرات الشركات الناشئة.

وقال الألفي: "مدة الاستمار الخاصة بالصندوق في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا من 4-10 سنوات... نتوقع عائدا لا يقل عن 30%.

وتابع: "نستهدف الاستثمار في 22-25 شركة تكنولوجية ناشئة خلال أربع سنوات... لا نستحوذ على حصص حاكمة بالشركات بل حصص أقلية من 10-25%.