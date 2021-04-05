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لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة "الخضري" بقرار من هيئة السوق

الخضري مناسبة
شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري
سوق السعودية

لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة "الخضري" بقرار من هيئة السوق

دعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديداً.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها في المادة التاسعة والستين من نظام الشركات.

كما يأتي القرار بعد تقديم أعضاء مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري استقالاتهم ونفاذها بتاريخ 04/04/2021.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره اليوم الاثنين بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

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وستبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من غد الثلاثاء وتضم اللجنة كلا من:

1) عبدالرحمن بن محمد العنقري (رئيساً للجنة)
2) عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع (نائبا للرئيس)
3) سعد بن فلاح القحطاني (عضواً)

ويعكس ذلك حرص الهيئة على تنظيم السوق المالية وحماية مصالح المستثمرين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وواجباتهم، والتي ضمنتها اللوائح والتشريعات الصادرة بهذا الخصوص. كما تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

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