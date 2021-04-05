مصادر: دبي الإسلامي يعتزم إصدار صكوك إضافية من المستوى الأول

قال مصدران إن بنك دبي الإسلامي، يعتزم اللجوء إلى أسواق الدين العالمية بإصدار صكوك إضافية مقومة بالدولار من المستوى الأول في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وسندات المستوى الأول هي أكثر أدوات الدين التي يمكن للبنوك إصدارها مخاطرة.

ولم يرد بنك دبي الإسلامي بعد على طلب للتعليق. وكان البنك قد جمع مليار دولار عبر صكوك إضافية من المستوى الأول في نوفمبر تشرين الثاني.

واستفاد عدد من مصارف الخليج انخفاض أسعار الفائدة لتعزيز رأس المال من المستوى الأول هذا العام.

وتصدر البنك الأهلي التجاري سابقا (الأهلي السعودي حاليا)، أكبر بنوك السعودية، هذه المساعي في يناير كانون الثاني وجمع 1.25 مليار دولار عبر إصدار صكوك مقومة بالدولار لتعزيز رأس المال من المستوى الأول بأقل عاد في المنطقة.

ومن بين البنوك الأخرى في منطقة الخليج التي أصدرت سندات أو صكوكا من المستوى الأول هذا العام، البنك الأهلي والبنك التجاري في قطر وبنك بوبيان الكويتي وبنك الكويت الوطني.