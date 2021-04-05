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"أنعام" توقع اتفاقية تفاهم للاستحواذ على 51% من "واسط" لأنظمة الترفيه

مجموعة أنعام القابضة
استحواذ

"أنعام" توقع اتفاقية تفاهم للاستحواذ على 51% من "واسط" لأنظمة الترفيه

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت مجموعة "أنعام" القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مؤسسة "واسط" السعودية، فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 51% من مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل وهو فرع لمؤسسة واسط السعودية.

وتم تأسيس مصنع واسط السعودية لأنظمة الترفيه في عام 2018 تماشياً مع رؤية 2030، والتي تركز في أحد أهدافها على تطوير قطاع السياحة والترفيه في السعودية وتوطين الصناعات المحلية.

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"أنعام" توقع اتفاقية تفاهم للاستحواذ على 51% من "واسط" لأنظمة الترفيه شركات استحواذ "أنعام" توقع اتفاقية تفاهم للاستحواذ على 51% من "واسط" لأنظمة الترفيه

ويقوم مصنع واسط بتصنيع وإنتاج كافة ألعاب الأطفال ومعدات الترفيه وملحقاتها من مستلزمات الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وألعاب الحدائق والمدن المائية، باستخدام خامات وطنية تصنع داخلياً.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى تنويع أعمال مجموعة أنعام القابضة، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الفرص الموجودة في هذا القطاع، حيث يمثل قطاع الترفيه والسياحة أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقد اتفق الطرفان على أنه عند التوصل إلى اتفاق نهائي للصفقة المحتملة، سيكون مقابل الاستحواذ نقداً، وفقاً لبيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول".

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