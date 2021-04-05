"المواساة" تبدأ التشغيل التجريبي لتوسعة مستشفى الدمام

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية "المواساة"، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع التوسعة لمستشفى المواساة بمدينة الدمام، وذلك بالبدء في إجراء جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الإنشائية والطبية، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 05/04/2021م ولمدة 12 أسبوعاً.

وقالت "المواساة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه سيتم الإعلان عن تاريخ بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية اللازمة من مقام وزارة الصحة.

وأضافت أن نسبة الإنجاز المُحقق في المشروع بلغت 96%، ويتوقع الانتهاء من المشروع بداية الربع الثالث من 2021.

كانت شركة المواساة للخدمات الطبية، قد أعلنت عن تأجيل افتتاح التوسعة لمستشفى المواساة بمدينة الدمام، والتي يتم تنفيذها مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة، إلى الربع الأول من 2021، بدلاً من الربع الرابع 2020.

وأوضح بيان سابق للشركة، أن الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على كافة الجداول الزمنية المتعلقة بهذا المشروع، إذ حدث بطء شديد في تنفيذ الأعمال الإنشائية بسبب صعوبة وصول العمالة لموقع العمل أثناء فترة الإجراءات الاحترازية بجانب حدوث تأخر في توريد المستلزمات والمواد الإنشائية والكهربائية والميكانيكية للموقع. فيما بلغت نسبة الإنجاز 85%.