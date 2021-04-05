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"الوطنية للبناء" توقع عقداً مع شركة تطوير للمباني بـ63 مليون ريال

الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" توقع عقداً مع شركة تطوير للمباني بـ63 مليون ريال

لاستثمار مرفق تعليمي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع عقد مع شركة تطوير للمباني، لاستثمار مرفق تعليمي غير مكتمل لمدة 35 سنة ومملوك لوزارة التعليم.

وقالت الوطنية للبناء والتسويق في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد 63.23 مليون ريال.

وأضافت أن المبنى يقع بمدينة الرياض في حي غرناطة بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، بقيمة إيجارية سنوية 1.56 مليون ريال، لمدة 25 سنة، ثم يطبق نسبة زيادة 10% لكل سنة من السنوات العقد الباقية، مع منح فترة سماح أول سنتين من تاريخ توقيع العقد.

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وبحسب العقد، فإن الشركة الوطنية للبناء والتسويق، تقوم باستكمال تشييد المرفق التعليمي، حسب الشروط الفنية ومن ثم تشغيل المرفق وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية.

وتكون طريقة تمويل العقد من خلال موارد الشركة عبر سداد القيمة الإيجارية لسنة واحدة مقدما عند توقيع العقد، ويستأنف سداد الإيجار بعد مضي 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد.

ويوصف النشاط للأصل موضوع العقد، بأنه إقامة وتشغيل مجمع تعليمي.

وقالت الشركة إن أسباب الصفقة تتمثل في تنمية موارد الشركة من خلال الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرة إلى أنه سيكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج أعمال الشركة اعتباراً من العام 2022م.

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