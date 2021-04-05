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"سوفت بنك" تعتزم قيادة استثمار بـ1.2 مليار دولار في Invitae

سوفت بنك
شركات

"سوفت بنك" تعتزم قيادة استثمار بـ1.2 مليار دولار في Invitae

الصفقة جزء من جهود الشركة اليابانية لاستثمار المزيد من الأموال في الشركات العامة

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العربية.نت

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تعتزم مجموعة "سوفت بنك" قيادة استثمار بمليار و200 مليون دولار في شركة الاختبارات الجينية Invitae، بحسب ما أفادت به Dow Jones.

وسيكون الاستثمار على شكل ديون قابلة للتحويل، ويهدف إلى مساعدة Invitae على توسيع استخدام منصتها.

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وتعد الصفقة جزءاً من جهود الشركة اليابانية لاستثمار المزيد من الأموال في الشركات العامة.

وقد تضاعفت أسهم Invitae ثلاث مرات في الأشهر الاثني عشر الماضية، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 7 مليارات و700 مليون دولار.

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