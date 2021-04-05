26 أبريل.. مساهمو "إس تي سي" يناقشون توزيعات أرباح بملياري ريال

دعا مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، اليوم الاثنين، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، إلكترونياً، يوم 26 أبريل 2021، للتصويت على جدول الأعمال، المتضمن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين ولمرة واحدة عن العام 2020 بواقع ريال للسهم، تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ ملياري ريال.

وفي بيان منفصل، على السوق المالية السعودية "تداول"، أعلنت "إس تي سي" عن انتقال توزيعات الأرباح إلى بنك الرياض وذلك ابتداء من تاريخ 6 أبريل 2021.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%، وتكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، وستعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

من الجدير بالذكر أن إجمالي التوزيعات النقدية لعام 2020، بعد الموافقة على توزيع أرباح نقدية إضافية، ستبلغ 5 ريالات للسهم تمثل نسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم.

كانت شركة "إس تي سي"، قد أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 3.09% في العام 2020، لتصل إلى 10.99 مليار ريال، مقابل 10.66 مليار ريال في 2019.