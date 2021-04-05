26 أبريل.. مساهمو "البحري" يناقشون توزيع 394 مليون ريال أرباحا

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العادية يوم 26 أبريل 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها 393.75 مليون ريال عن النصف الثاني من 2020، بواقع ريال للسهم، يمثل 10% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت "البحري" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة "البحري"، قد أظهرت تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 68.87% في الربع الرابع من 2020، ليصل إلى 77.54 مليون ريال، مقارنة بنحو 249.08 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

في الوقت ذاته، ارتفع صافي ربح شركة "البحري" بنسبة 153.12% في العام 2020، ليصل إلى 1.571 مليار ريال، مقارنة بنحو 620.7 مليون ريال في العام 2019.