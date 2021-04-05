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28 أبريل.. صافولا تناقش توزيع 400 مليون ريال أرباحا وشراء أسهم خزينة

مجموعة صافولا
مجموعة صافولا
سوق السعودية

28 أبريل.. صافولا تناقش توزيع 400 مليون ريال أرباحا وشراء أسهم خزينة

بحصة ريال للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة مجموعة صافولا المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 28 أبريل 2021، للتصويت على جدول أعمال يتضمن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بمبلغ 400.5 مليون ريال بواقع 0.75 ريال للسهم، تمثل 7.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وقالت مجموعة صافولا، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى 1.2 مليون سهم من أسهمها العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وإضافتها بغرض تغطية الأسهم المطلوبة للشريحة الثانية والثالثة من برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل الحالي المعتمد حسب المدة الزمنية المحددة لكل شريحة ووفقا للمعايير والشروط والسياسات المعتمدة.

ويفوض المساهمون مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير.

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وذكرت صافولا في بيان سابق أن البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء، ما يساهم في تحقيق أهداف المجموعة.

كان صافي ربح مجموعة صافولا قد ارتفع بنسبة 91.5% في العام 2020، ليصل إلى 910.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 475.6 مليون ريال في العام 2019.

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