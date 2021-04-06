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أرباح "المتقدمة" ترتفع 64% بالربع الأول إلى 171 مليون ريال

المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

أرباح "المتقدمة" ترتفع 64% بالربع الأول إلى 171 مليون ريال

انخفضت الأرباح بنسبة 5% على أساس ربعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة"، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2021، بنسبة 64.4% بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى 171 مليون ريال، مقارنة بنحو 104 ملايين ريال في الربع المماثل من العام 2020.

وعلى أساس ربع سنوي تراجع صافي أرباح "المتقدمة" بنسبة 5%، مقارنة بصافي الربح في الربع الرابع من 2020، البالغ 180 مليون ريال.

وقالت "المتقدمة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح للربع الأول لعام 2021 بنسبة 64% مقارنة بالربع الأول لعام 2020، يعود إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة التابعة بجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 187%.

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وبلغت حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية 24 مليون ريال مقارنة مع خسائر قدرها 18 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وقالت "المتقدمة" إن صافي الربح في الربع الأول من 2021، ارتفع على أساس سنوي، على الرغم من الانخفاض في كمية المبيعات بنسبة 13% نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية الرئيسية المجدولة في الربع الأول من عام 2021، والارتفاع في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22% و11% على التوالي، والارتفاع في استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 126%، والارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 65%، والارتفاع في فوائد القروض الناتج عن تمويل حصة الشركة في مشروع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات.

كانت أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد تراجعت بعد الزكاة والضريبة بـ21% إلى 596 مليون ريال مع انتهاء الربع الرابع من سنة 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 759 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

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