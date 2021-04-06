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توقعات الراجحي المالية لنتائج الشركات السعودية بالربع الأول

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توقعات الراجحي المالية لنتائج الشركات السعودية بالربع الأول

تضمنت ارتفاع أرباح 16 شركة

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دبي - العربية.نت

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توقعت الراجحي المالية ارتفاع أرباح 16 شركة سعودية مُدرجة، وتراجع أرباح 17 شركة في الربع الأول من 2021 من الشركات الواقعة تحت تغطيتها.

وبحسب تقرير صادر عن الراجحي المالية، اطلعت "العربية.نت"، على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، فإنها توقعت ارتفاع أرباح أرامكو السعودية بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 64.6 مليار ريال، فيما توقع تسجيل شركة سابك صافي ربح نحو 4.6 مليار ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الراجحي المالية، إنه بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فإن أسعار المنتجات المرتفعة، مدعومة بالطلب الجيد والعرض المنخفض، من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع الأرباح المجمعة للقطاع.

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ورجحت ارتفاع أرباح دله للخدمات الصحية، والمواساة والحمادي بنسبة 56%، و42%، و80% على الترتيب، إلى 30 مليون ريال، و153 مليون ريال، و45 مليون ريال، بينما توقعت تراجع أرباح "رعاية" بنسبة 1% إلى 33 مليون ريال.

وأوضحت أنه بالنسبة للمستشفيات، فمن المتوقع أن تحظى الإيرادات والربحية، بدعم من التحسن في معدل الطاقة الاستيعابية والارتفاع المستمر في إيرادات العيادات الخارجية.

وعلى صعيد قطاع المستهلكين، توقعت الراجحي المالية أن يستمر تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة وانخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض القوة الشرائية، في الربع الأول من السنة المالية 2021، مما قد يؤدي الى استمرار الإيرادات منخفضة.

وتابعت: "علاوة على ذلك، فإننا نتوقع حدوث نمو سلبي في الإيرادات لقطاع الأغذية والمشروبات، بسبب خروج أعداد من الأجانب، وانخفاض متوسط الإنفاق، وتأخر إعادة فتح المدارس".

وذكرت أنه من المحتمل أن تتعرض نتائج شركات الأسمنت لضغوط خلال الربع، بسبب انخفاض مستوى النمو في أحجام المبيعات وانخفاض أسعار الأسمنت على أساس العام مقارنة بالعام السابق.

وجاءت توقعات الراجحي المالية كالتالي:

توقعات الراجحي المالية
توقعات الراجحي المالية
توقعات الراجحي المالية
توقعات الراجحي المالية
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