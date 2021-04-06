رويترز: سابك تختار HSBC ومورغان ستانلي لطرح وحدة الكيماويات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها أن شركة سابك السعودية اختارت "إتش.إس.بي.سي" ومورغان ستانلي من أجل الطرح العام الأولي لوحدة للكيماويات المتخصصة.

وكلفت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، الأهلي كابيتال في وقت سابق من العام للعمل على الطرح العام الأولي الذي قالت مصادر إنه سيدر مئات الملايين من الدولارات.

وذكر أحد المصدرين ومصدر ثالث أن أنشطة الكيماويات المتخصصة تدر حوالي ملياري دولار مبيعات سنوية لسابك، التي تسيطر عليها شركة أرامكو السعودية العملاقة.

وقال مصدران في وقت سابق إن عملية الترويج للصفقة، عالميا يمكن إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2022.

وأصبحت المملكة العربية السعودية، التي أطلقت الاكتتاب العام لشركة أرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019، واحدة من أكبر أسواق الشرق الأوسط للصفقات.

سابك مملوكة لشركة أرامكو بنسبة 70%، وتقدر قيمتها بنحو 83.5 مليار دولار. وتمتلك سابك 31.5% من شركة كلاريانت السويسرية للمواد الكيميائية المتخصصة.