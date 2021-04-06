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تعيين عبدالله الداود عضوا منتدبا بمجلس إدارة القدية للاستثمار

عبدالله بن ناصر الداود
عبدالله بن ناصر الداود
القدية

تعيين عبدالله الداود عضوا منتدبا بمجلس إدارة القدية للاستثمار

يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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أعلنت شركة القدية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الثلاثاء، تعيين عبدالله بن ناصر الداود في منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ويمتلك الداود خبرات ومعرفة واسعة في عدد من المجالات والمشاريع الكبرى، وقاد خلالها برنامج تحول الشركة التي كان يعمل بها من شركة تعمل في قطاع السفر والسياحة إلى شركة ترتكز أعمالها في قطاع التقنية.

كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) - وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – حيث تسهم في مسيرة تطوير قطاع الترفيه في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الداود سيعمل تحت قيادة مجلس الإدارة بشكل مباشر وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب غاس، الأمر الذي سيسهم في تطوير مسيرة شركة القدية للاستثمار وتحقيق أهدافها.

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