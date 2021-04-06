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"التعاونية" توصي بتوزيع 100 مليون ريال على المساهمين

التعاونية للتأمين مناسبة
التعاونية للتأمين
سوق السعودية

"التعاونية" توصي بتوزيع 100 مليون ريال على المساهمين

بواقع 0.8 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية"، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2020، بإجمالي مبلغ 100 مليون ريال، لعدد 125 مليون سهم.

وقالت "التعاونية" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.8 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها وتاريخ التوزيع لاحقاً.

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كان صافي أرباح الشركة التعاونية للتأمين "التعاونية" قد ارتفع قبل الزكاة بنسبة 27.9% خلال العام 2020، ليصل إلى 514.16 مليون ريال، مقارنة بنحو 402.17 مليون ريال في 2019.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، فإن صافي ربح "التعاونية" قبل الزكاة في الربع الرابع من 2020، تراجع بنسبة 40% إلى 105.5 مليون ريال، مقابل 176.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2019.

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