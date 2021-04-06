"جزيرة تكافل" توصي بزيادة رأس المال إلى 550 مليون ريال بأسهم منحة

أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني "جزيرة تكافل"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم بواقع 0.1686 سهم لكل سهم يملكه المساهم.

وقالت "جزيرة تكافل" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الزيادة في رأس المال 16.86% ليصبح رأس المال بعد الزيادة 550 مليون ريال، بدلاً من 470.66 مليون ريال قبل الزيادة.

ويرتفع عدد أسهم الشركة بعد الزيادة إلى 55 مليون سهم، بدلاً من 47.07 مليون سهم قبل الزيادة.

وقالت الشركة إن أسباب الزيادة تتمثل في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 79.34 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

يذكر أنه نفذ مطلع مارس الماضي، قرار الاندماج بين سوليدرتي تكافل وشركة الجزيرة تكافل وانتهاء فترة اعتراض الدائنين، وعليه فقد انقضت شركة سوليدرتي تكافل وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل كونها الشركة الناشئة من الاندماج.

ونتيجة لصفقة الاندماج ألغيت جميع أسهم شركة سوليدرتي تكافل وقامت شركة الجزيرة تكافل عن طريق زيادة رأسمالها بإصدار 12,066,403 سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي شركة سوليدرتي تكافل المقيدين في سجل مساهمي شركة سوليدرتي تكافل لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول بتاريخ 25 فبراير 2021.