"كيمانول" تتحول للربحية في الربع الأول

حققت شركة "كيمائيات الميثانول" (كيمانول) أرباحا فصلية تقارب 30 مليون ريال، عن الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر بـ28.6 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، يعود سبب تحقيقها صافي أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة، والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5%، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وأشارت الشركة إلى أن نتائج الربع المماثل من العام السابق تأثرت بانخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف نتيجة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً خلال تلك الفترة. كما أن تكاليف التمويل انخفضت بشكل ملحوظ في الربع الحالي بعد نجاح الشركة في عملية إعادة هيكلة القروض وانخفاض معدل الفائدة.