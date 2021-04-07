أرباح "هرفي للأغذية" ترتفع 1.5% بالربع الأول إلى 25.5 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1.46% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى نحو 25.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 25.1 مليون ريال في الربع الأول من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 24% في الربع الأول من 2021، مقارنة بأرباح نحو 20.6 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، يعود إلى زيادة المبيعات بنسبة 4.4 %، وانخفاض المصاريف التمويلية رغم زيادة مصاريف البيع والتسويق، والمصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 310.09 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 296.93 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح "هرفي للأغذية"، قد تراجعت بعد الزكاة والضريبة بنسبة 72.68% خلال العام 2020، لتبلغ 53.56 مليون ريال، مقارنة بنحو 196.09 مليون ريال في العام 2019.