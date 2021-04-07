.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الإمارات تعين محافظا جديدا للمصرف المركزي.. من هو؟

الاجتماع
جانب من الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي
الإماراتي المركزي

الإمارات تعين محافظا جديدا للمصرف المركزي.. من هو؟

سيحل خالد التميمي محل عبد الحميد سعيد الأحمدي

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

قام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، بتعيين خالد التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" الرسمية نقلا عن مرسوم صادر اليوم.

وسيحل التميمي، الذي شغل في السابق منصب نائب محافظ المصرف المركزي، محل عبد الحميد سعيد الأحمدي.

ويمتلك التميمي خبرة تفوق 30 عاما في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات.

المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ2.5% هذا العام اقتصاد الإماراتي المركزي المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد بـ2.5% هذا العام

واستعرض الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة مصرف الإمارات المركزي اليوم، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

ووافق المجلس على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.

كما اطلع الحاضرون على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها في تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

محافظ مصرف الإمارات المركزي الجديد
محافظ مصرف الإمارات المركزي الجديد

إلى جانب اتخاذ قرار بتمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.

ووافق المجلس أيضا على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة "لعام الخمسين"، إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا وكالة أدوية أوروبية تحرج مسؤولها.. تخبط حول أسترازينيكا
خرف واضطراب وسكتات.. مصائب يتركها كورونا ويرحل خرف واضطراب وسكتات.. مصائب يتركها كورونا ويرحل
الأكثر قراءة
مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة مسؤول بالأدوية الأوروبية: هناك صلة بين أسترازينيكا والجلطة
السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في رمضان
جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها جريمة مروعة هزت مصر.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها
بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أول تعليق من السيسي
هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن هذه فحوى الرسالة التي حملها وزير خارجية السعودية للأردن
صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه صلاح ثالث مصري يهز شباك ريال مدريد.. تعرف على من سبقه
قبل أن تذهب
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
اكتشف المزيد