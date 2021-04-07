توقعات الأهلي كابيتال لنتائج الشركات السعودية بالربع الأول

توقعت شركة الأهلي كابيتال ارتفاع أرباح 13 شركة مُدرجة في سوق الأسهم السعودية وانخفاض أرباح 16 شركة في الربع الأول من 2021، من الشركات الواقعة تحت تغطيتها.

وبحسب تقرير لها، اليوم الأربعاء، فإنها توقعت تحقيق شركة سابك صافي ربح نحو 3.75 مليار ريال في الربع الأول من 2021، وتحقيق سابك للمغذيات الزراعية- سافكو سابقاً 743 مليون ريال، بارتفاع 145% عن الربع المماثل من 2020.

وجاءت توقعاتها إيجابية بشأن قطاع البنوك، متوقعة ارتفاع أرباح مصرف الراجحي بنسبة 29% إلى 3.07 مليار ريال في الربع الأول من 2021، وارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 512 مليون ريال، بنسبة 38% عن الربع المماثل من 2020، وبالمثل توقعت زيادة أرباح بنك البلاد بنسبة 36.5% إلى 369 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وجاءت توقعات الأهلي كابيتال كالتالي: