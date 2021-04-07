عون يُحمّل مصرف لبنان مسؤولية تعطل تدقيق جنائي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان وعن تعطل تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.

وقال عون في كلمة متلفزة إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل الاستشارية لإجراء التدقيق.

كان عون في خطاب سابق حمّل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري المسؤولية وبطريقة غير مباشرة عن تأخر تشكيل الحكومة، قائلا إنه يتنظر عودة الحريري من الخارج للخروج مما وصفه "بالنفق الأسود".

ووصف عون عملية تشكيل الحكومة بالمسألة المعقدة، مشيرا إلى أن العُقد تتوالد وعندما تحل واحدة تظهر أخرى وفق تعبيره.